Bruxelles: accord des Vingt-Sept membres de l'Union Européenne pour débloquer le plan de relance

Après plusieurs mois de blocage, un accord a été trouvé à Bruxelles. Les dirigeants de l'Union Européenne, réunis en sommet, ont adopté jeudi 10 décembre un compromis sur l'Etat de droit permettant la levée des vetos hongrois et polonais sur le budget et le déblocage du plan de relance européen concernant l'après Covid-19, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. "Nous pouvons maintenant commencer à reconstuire nos économies", a-t-il notamment commenté, sur Twitter.

