Alimentation : des chips plus légères grâce au Nutri-score

De nombreux paquets de chips affichent un Nutri-score de "B" ou "C", voire "A" pour certaines marques. Auparavant, c'était plutôt "D" ou "E". Pour améliorer leur note, elles ont baissé la teneur en sel et en graisses saturées.

Le marché des chips est florissant et se veut bon élève pour la santé. Des dizaines de paquets dans une épicerie affichent des Nutri-score de "B" ou "C", bien mieux qu'avant, où l'on comptait plutôt des mauvaises notes de "D" et "E". Elles étaient trop grasses et trop salées. Certaines marques ont fait de tels efforts qu'elles obtiennent même un "A". Un exploit pour des chips.

Un risque de maladie cardiovasculaire qui diminue

Le professeur Boris Hansel, endocrinologue à l'hôpital Bichat (AP-HP), relève que les industriels ont amélioré leurs chips en baissant la teneur en sel et en graisses saturées. "Dans les pays où le Nutri-score ne s'installe pas, les produits ne s'améliorent pas", souligne-t-il. Une amélioration notable pour les chips vendues en France, car le risque de maladie cardiovasculaire diminue quand on réduit la consommation de sel et de graisses saturées.