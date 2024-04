Ukraine : au moins 13 morts et 60 blessés après une triple frappe russe au nord du pays Durée de la vidéo : 1 min Ukraine : au moins 13 morts et 60 blessés après une triple frappe russe au nord du pays Trois missiles russes ont frappé la ville de Tchernihiv, mercredi 17 avril, au nord de l'Ukraine, faisant au moins 13 morts et une soixantaine de blessés. Le président Volodymyr Zelensky exprime sa colère et demande plus d'équipements. (France 2) Article rédigé par France 2 - M. Burgot, @RevelateursFTV, J. Cohen-Olivieri France Télévisions JT de 13h France 2

Un premier missile vient de tomber, puis un deuxième. La frappe survenue mercredi 17 avril en Ukraine, dans la région de Tchernihiv, terrorise les civils, qui tentent de fuir. Même scène à l'intérieur d'un bâtiment. "L'ennemi à lancé trois missiles sur le centre-ville. Il y a des morts parmi les civils, et des blessés", explique Viatcheslav Tchous, chef de l'administration régionale. La colère du président Zelensky

Au moins 13 personnes ont été tuées lors de cette triple frappe russe sur Tchernihiv, grande ville du nord de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky s'est insurgé sur les réseaux sociaux : "Cela ne serait pas arrivé si l'Ukraine avait reçu suffisamment d'équipements de défense aérienne et si la détermination du monde à résister à la terreur russe avait été suffisante", a-t-il tancé sur X. L'Ukraine manque en effet de moyens pour intercepter les missiles. Elle exhorte ses partenaires occidentaux à lui en livrer plus et en urgence. Pendant ce temps, les secours cherchent les survivants.

