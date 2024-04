Afrique : en plein cœur du Sahara, le train le plus long au monde

Transportant du minerai de fer de Mauritanie sur des rails construites en 1967, le train le plus long au monde, long de deux kilomètres, parcourt le Sahara. Les touristes se pressent pour apercevoir ce convoi hors-normes.

Au beau milieu du Sahara, un convoi hors-norme fend l'immensité de sable. Ce train est non seulement l'un des plus lourds au monde, mais aussi l'un des plus longs. Il mesure 2,5 kilomètres. Il transporte du minerai de fer, extrait du nord de la Mauritanie. Quelques passagers courageux font aussi partie du voyage, car le trajet dure 18 heures, et les conditions sont rudes. "Si je regarde dans ce sens, je ne vois pas le bout du train. C'est quelque chose qui est inimaginable en France", remarque un Français, venu admirer le spectacle dans l'une des gares desservies.

Le seul signe de civilisation sur 700 kilomètres



La ligne de chemin de fer a été mise en service par les Français en 1967, et elle est toujours en service. Les touristes, eux, n'embarquent pas à bord du train, mais juste derrière, dans un petit convoi d'à peine deux wagons. Ils parcourent 500 km sur les mêmes rails, avec le confort en plus. Dans l'immensité désertique, la ligne de chemin de fer est le seul signe de civilisation sur 700 kilomètres à la ronde.