Impôts : à qui profitent les baisses ?

Gérald Darmanin a défendu la politique de baisse des impôts menée depuis sept ans par les gouvernements successifs, ce mercredi 18 septembre. Qui en a le plus profité ?

Le chiffre est martelé depuis des mois par Emmanuel Macron : 52 milliards d’euros de baisse d’impôts, rien que pour le premier quinquennat. À qui cela profite-t-il vraiment aujourd’hui ? "On le ressent, ça fait pratiquement 1000 euros, ça permet de se faire plaisir, c’est un plus", se réjouit Youssef Naddari, responsable de site chez Deeja. Entre la taxe d’habitation et la fin de la redevance audiovisuelle, cela fait presque 700 euros d’économies par an pour Ingrid. Elle gagne 1500 euros nets par mois et ne ressent pas l’effet de ces mesures. Des baisses censées stimuler la consommation des ménages et la croissance, mais la crise sanitaire et l’inflation ont stoppé ces objectifs.

Des baisses qui ont aussi profité aux entreprises

De leur côté, les entreprises profitent elles aussi depuis 2017 de la baisse de la taxe sur les bénéfices et de celle de l’impôt sur les sociétés. Depuis cinq ans, la France est devenue championne des investissements étrangers en Europe, mais l’ensemble de la population profite-t-elle de la même manière de ces réductions d’impôts ? Pas vraiment.