Paris 2024 : Toulouse célèbre ses champions

Mercredi 18 septembre, Toulouse (Haute-Garonne) célèbre ses champions olympiques. Les athlètes toulousains se sont particulièrement illustrés cet été en rapportant 19 médailles en tout.

Le retour à la maison des enfants prodiges, ceux qui ont porté haut les couleurs de la ville rose, a commencé par un clapping qui a résonné dans toute la ville, mercredi 18 septembre. La place du Capitole était noire de monde pour célébrer les athlètes olympiques et paralympiques toulousains, qui totalisent 19 médailles. "C'est la fierté de Toulouse", sourit un jeune homme.

Un bain de foule pour les athlètes de la ville rose

Ugo Didier, champion de paranatation, a fait monter la température avant l'arrivée des deux stars, Antoine Dupont et Léon Marchand. Le rugbyman a l'habitude des honneurs de la ville. "On a vécu un été magnifique. On a fait le job mais vous aussi", a-t-il déclaré. Léon Marchand a distribué sourires et câlins. "Toulouse m'a soutenu toute ma vie", a-t-il confié. Une belle manière de prolonger l'été olympique.