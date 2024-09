Futur gouvernement : Michel Barnier aux prises avec le camp macroniste au sujet des impôts

C. Méral, J. Nény, M. Duguet, D. Audouit, M. Dawance, C. Barlagne, R. Lemos, A. Bouville, M. Weil

Michel Barnier a annulé ses rendez-vous prévus mercredi 18 septembre avec les responsables des Républicains et Gabriel Attal. Depuis la veille, le camp présidentiel dit ne pas vouloir participer si les impôts sont augmentés. Or, Michel Barnier paraît s'y résoudre.

De possibles hausses d'impôts pour taxer davantage les ménages aisés et les entreprises très rentables, en rupture avec le projet d'Emmanuel Macron, provoquent des tensions entre Michel Barnier et la majorité sortante. Le rendez-vous prévu mercredi 18 septembre à 10h30 entre Gabriel Attal et Michel Barnier pour évoquer ce sujet inflammable a été annulé au dernier moment par le second. "La situation budgétaire du pays que je découvre est très grave. J'ai demandé tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Michel Barnier peine à former un gouvernement

Le casse-tête du budget complique un peu plus la tâche du Premier ministre qui peine à composer son gouvernement. Il devait rencontrer les ténors des Républicains à 18 heures, mais le rendez-vous a aussi été repoussé. Selon un responsable du parti, "Emmanuel Macron aurait refusé la copie de Michel Barnier car il aurait mis trop de LR aux postes clés". Nommé il y a treize jours, Michel Barnier est le Premier ministre qui met le plus de temps à composer son gouvernement sous la Ve République.