Déficit public : "Nous avons perdu le contrôle de nos finances", juge Pierre Moscovici

Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici dresse un constat inquiétant sur la situation des finances publiques françaises.

Pierre Moscovici, président du Haut conseil des finances publiques et Premier président de la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur l'état des finances publiques françaises. "Nous avons perdu le contrôle de nos finances (...) Si nous ne faisons rien, notre dette publique passerait de 110% du PIB aujourd'hui à 124% en 2027". Concrètement, on pourrait atteindre "les 3 800 milliards d'euros de dettes, ça veut dire que chaque année, on devrait rembourser 80 milliards d'euros et plus pour financer cette dette et les taux d'intérêt qui l'accompagnent", alors qu'"en 2021", on dépensait "25 milliards d'euros" pour rembourser la dette.

Pas de "matraquage fiscal"

Mais le pays a besoin d'"investir pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver le système éducatif et l'améliorer", estime-t-il. Après sept années de baisses d'impôts, Michel Barnier a évoqué une hausse des prélèvements, au nom d'une situation budgétaire dégradée. Pierre Moscovici a appelé à ne pas faire de "matraquage fiscal".