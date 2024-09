Tourisme : l'observation des baleines en mer, une excursion risquée pour les cétacés

Les baleines évoluent en ce moment sur les côtes de Polynésie française où elles viennent se reproduire. Les croisières pour permettre de les observer ou de nager à leurs côtés se multiplient. Un commerce florissant de sorties en mer qui a des conséquences désastreuses sur la santé des cétacés.

Observer les baleines à bosse de près et même se jeter à l'eau avec elles : pour certains touristes en vacances en Polynésie, c'est le rêve d'une vie. De nombreuses entreprises proposent ces excursions. L'activité bat son plein entre juillet et novembre, période de reproduction et de mise bas des baleines. Cependant, des études montrent que la présence humaine fatigue les femelles qui allaitent. Le va-et-vient des bateaux agace également les habitants.

Les associations demandent plus de restrictions

Des règles ont été mises en place : interdiction de s'approcher à moins de 100 m, et à la nage à moins de 15 m, mais certains ne les respectent pas. Les associations de protection des baleines demandent la limitation du nombre de bateaux et une période d'interdiction de l'observation. "Ce serait au moins l'après-midi, pour que les baleines soient au repos et soient à l'abri pour la nuit", propose Agnès Benet, présidente de l'association Mata Tohora et docteure en biologie marine. À La Réunion, l'opérateur de transports publics a opté pour un bus qui longe la côte ouest et s'arrête sur les meilleurs sites.