Portugal : une centaine d'incendies toujours en cours

Au Portugal, les feux sont de plus en plus nombreux et violents, ce mercredi 18 septembre.

Sans aucune protection sur eux, au milieu du brasier, ils prennent tous les risques pour freiner l’avancée du feu, ce mercredi 18 septembre. C’est une quatrième nuit de combat contre les flammes. Un peu plus loin, des pavillons s’embrasent. Il est dangereux de s’approcher : des journalistes de CNN ont frôlé la catastrophe. Une maison a explosé, mais heureusement, elle était inoccupée. Dans ce village, les habitants ont réussi à venir à bout du feu en toute fin de nuit avec très peu de moyens, car les tuyaux d’arrosage étaient trop courts et les pompiers n’étaient pas présents. Une femme âgée de 70 ans a cru vivre ses derniers moments lorsque les flammes ont atteint sa maison. Une centaine d’incendies toujours en cours En quittant le village, on peut apercevoir des forêts carbonisées et toujours fumantes. Le feu couve encore parfois. Avec quelques branches de feuillage, un homme tente d’éteindre les dernières fumées. On recense encore une centaine d’incendies en cours au Portugal.