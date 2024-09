Economie : Michel Barnier envisage d’augmenter les impôts

Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier réfléchit à augmenter les impôts face à la mauvaise situation budgétaire de la France.

Les impôts vont-ils augmenter ? Michel Barnier étudie une possible hausse des taxes. Une perspective qui divise les contribuables. "Augmenter les impôts ne va faire que creuser le trou dans nos dépenses et dans nos portefeuilles", explique une passante. "Je ne crois pas qu'augmenter les impôts soit forcément une solution pour régler les problèmes financiers de la France", assure un autre. L'une des pistes sérieusement envisagées est de taxer d'avantage les plus aisés et les entreprises les plus rentables. Mais l'idée hérisse le camp présidentiel. Ce serait remettre en cause la règle intangible du chef de l'Etat depuis sept ans : pas de hausse d'impôts.

Une clarification demandée

Gérald Darmanin en fait une ligne rouge. Pour le ministre démissionnaire, il est “hors de question que nous entrions dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l’Assemblée nationale (...) un gouvernement qui augmente les impôts”. L'ex-Premier ministre, Gabriel Attal, désormais chef des députés macronistes, a demandé à son successeur une clarification sur d'éventuelles hausses d'impôts.