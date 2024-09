JO 2024 : la ville de Toulouse célèbre ses athlètes

La ville de Toulouse (Haute-Garonne) va fêter ses héros des JO de Paris, mercredi 18 septembre. Athlètes et para-athlètes vont venir célébrer leurs exploits avec le public.

Ce mercredi 18 septembre, les athlètes et para-athlètes de la métropole toulousaine sont attendus sur la place du Capitole, à Toulouse (Haute-Garonne) pour une grande communion avec le public. Quelques jours après la grande parade des champions sur les Champs-Élysées à Paris, c'est dans la ville rose que vont être célébrés les athlètes régionaux des Jeux olympiques de Paris 2024.

Un salut général

La municipalité a déjà annoncé la présence de plusieurs stars. Le nageur, quintuple médaillé Léon Marchand, les rugbymen en or Antoine Dupont et Nelson Epée, le nageur paralympique aux deux médailles Ugo Didier, les boxeurs en argent Sofiane Oumiha et Billal Bennama ou encore le parasauteur en longueur Dimitri Pavadé. Tout ce beau monde va d'abord apparaître sur le balcon du Capitole pour un salut général. Ils vont ensuite se réunir sur une estrade, installée sur la place, au plus près des spectateurs.