Tupperware en faillite : la fin des mythiques boîtes en plastique

C’est la fin d’un produit star qui a révolutionné, avec ses petites boîtes, la manière de conserver nos aliments. Tupperware annonce être en faillite.

Leur nom est passé dans le langage courant : les Tupperware sont les premières petites boîtes en plastique destinées à conserver la nourriture. Certains ne peuvent pas s’en passer. Pour d’autres, elles évoquent des souvenirs. "Ma mère, elle participait aux petites réunions de Tupperware", raconte une femme sur un marché. Tout commence aux Etats-Unis en 1946. Un certain monsieur Tupper invente ces boîtes et les réunions du même nom. Souvent, des mères de famille invitaient leurs voisines et amies chez elles pour des démonstrations. La formule s’exporte dans le monde entier. Les ambassadrices reçoivent une commission et des produits de la marque. Les Tupperware ne s’achètent pas en magasin mais uniquement lors des réunions.

La vente en ligne fait de la concurrence

Pendant des décennies, c’est un succès. Mais les produits sont chers. La concurrence à bas coût de vente en ligne fragilise son modèle et les consommateurs délaissent le plastique.