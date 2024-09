Bretagne : des cabanes de pêcheurs sauvées par une association

En Bretagne, des bénévoles se mobilisent pour sauver des cabanes de pêcheurs qui font partie de notre patrimoine, les célèbres carrelets.

Elles tiennent parfois à peine debout : 17 cabanes de pêcheurs, abandonnées pour certaines depuis plus de 15 ans. Loïc Lorre, maire de Saint-Samson-sur-Rance, dans les Côtes-d'Armor, se souvient de l'époque où elles étaient le lieu de rendez-vous des pêcheurs du coin. "On venait passer un bon moment le soir, à marée montante parce que c'est là que l'on prenait le poisson", se souvient l'homme. Des cabanes à carrelets bâties sur le domaine maritime, et donc soumises à une taxe toujours plus chère. Ajoutez à cela l'envasement de l'estuaire de la Rance, et la pratique de la pêche au carrelet se perd en Bretagne.

Un permis a été accordé

Après quatre ans de procédures, un permis d'aménagement vient d'être accordé à une association locale. Ce jour-là, ils sont 15 bénévoles pour poser le futur plancher. Pour coller au cahier des charges, il faut construire à l'identique avec des matériaux de récupération, ou grâce à des techniques ancestrales, comme le travail de la corde. Pour les accompagner dans leur tâche, l'équipe compte un charpentier. Il y a encore quelques mois, il travaillait sur la nef de la cathédrale Notre-Dame, à Paris, le plus grand projet de sa carrière.