Locations saisonnières : Amsterdam s'attaque aux échanges de maisons

Face aux locations de courte durée, certaines villes serrent la vis. C'est le cas d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qui limite la durée des échanges de maison.

Des particuliers échangent leurs maisons entre Reims (Marne) et Rennes (Ille-et-Vilaine) pour quelques jours. Ce troc a été convenu via HomeExchange.com, un site utilisé depuis une dizaine d'années par une retraitée. En l'échange de son logement qu'elle prête à d'autres utilisateurs, elle peut aller chez son hôte ou obtenir des points. Pendant cinq jours, elle se rend à Reims, sans payer l'hébergement. Certains y voient une menace pour les centres-villes.

30 jours maximum par an

À Amsterdam (Pays-Bas), plus d'un millier d'habitants proposent leurs logements sur la plateforme. La municipalité a imposé de nouvelles règles pour un échange de maisons via le site : une licence obligatoire de 71 euros par an, des taxes de séjour à faire payer aux invités, une durée de 30 jours maximum par an, avec quatre personnes au maximum. "Pour moi, c'est injuste, parce que je ne peux plus faire ce que je veux avec ma maison", indique Bart Bulsing, habitant d'Amsterdam et utilisateur du site HomeExchange.com. La ville a déclaré la guerre aux locations de courte durée, avec en ligne de mire la plateforme Airbnb, qui est accusée de rendre l'accès au logement impossible aux habitants.