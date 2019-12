Grève du dimanche 15 décembre : le trafic sera totalement interrompu sur 14 lignes de métro à Paris

Seules les deux lignes de métro automatisées rouleront dans la capitale.

La grève contre la réforme des retraites ne faiblit pas à la RATP. Dimanche 15 décembre, le trafic sera totalement interrompu sur 14 des 16 lignes de métro de Paris. Seules les lignes automatisées 1 et 14 circuleront, selon les prévisions de la régie.

• Environ 60% du service des bus sera assuré.

• Le trafic sera nul sur les lignes 2, 3, 3 bis, 4, 5 , 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, ainsi que sur le RER A.

• Le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14, mais aussi sur les tramways T5 et T8.

• Le trafic sera très perturbé sur les lignes de tramway T2 et T6 (4 tramways sur 5), sur la ligne T7 (3 tramways sur 4), sur la ligne T3a (2 tramways sur 3 jusqu'à 21 heures) et sur la ligne T3b (5 tramways sur 6).

• Le tramway T1 roulera entre 7 heures et 12 heures et entre 15h30 et 20h30 avec 2 tramways sur 3, toutes les 15 minutes.

• Le RER B ne sera ouvert que de 12 heures à 18 heures, avec 1 train sur 3.

Samedi 14 décembre, le trafic est "très perturbé", selon la RATP. Les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 sont fermées. Le trafic sur les lignes de métro 3, 4, 7, 8 et 9 n'est assuré que "partiellement" jusqu'à 18 heures. Environ 60% des bus circulent. Le service des tramways est, lui, "quasi normal". Le trafic des RER A et B est encore "fortement perturbé" samedi, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur le RER B, et uniquement entre midi et 18 heures.