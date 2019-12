DIRECT. Grève du 14 décembre : suivez la journée de mobilisation à la RATP et à la SNCF en temps réel et les perturbations sur les routes

Ce qu'il faut savoir

Le mouvement contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Malgré un léger recul du taux de grévistes à la SNCF, le trafic des trains s'annonce très perturbé pour le week-end du samedi 14 et dimanche 15 décembre, les dixième et onzième jours de grève. Les transports seront également très ralentis, voire à l'arrêt du côté de la RATP. L'exécutif s'est toutefois montré déterminé vendredi à poursuivre une réforme "historique", selon Emmanuel Macron. Franceinfo suit en direct l'évolution de la situation.

Le trafic reste très perturbé à la SNCF et la RATP. La SNCF a dévoilé des prévisions de trafic "très perturbé" pour le week-end, avec un TGV sur quatre en moyenne, un train sur cinq samedi et un train sur dix dimanche en moyenne pour les Intercités et trois trains sur dix en moyenne pour les TER. Du côté de la RATP, le trafic sera aussi "extrêmement perturbé" avec neuf lignes de métro fermées, 60% du trafic des bus assuré et le trafic des RER A et B très réduit et limité à l'après-midi. Faute de transports en commun, des bouchons sont à craindre samedi.

Les prévisions pour Noël seront connues mardi et jeudi. Y aura-t-il des trains en circulation pour les fêtes de fin d'année, alors que la CGT-Cheminots appelle à ne pas faire de trêve dans la grève ? Mardi, la SNCF mettra en ligne l'intégralité des trains "longue distance" qui circuleront "de façon totalement garantie" jusqu'au dimanche 22 décembre. Jeudi prochain, la liste des trains garantis pour les 24, 25 et 26 décembre sera également mise en ligne.

L'exécutif défend sa réforme mais se dit toujours ouvert au dialogue. "C'est une réforme de refondation avant toute chose", a déclaré le président de la République, évoquant un projet "historique pour le pays", en réponse à des questions insistantes lors d'une conférence de presse à Bruxelles. L'exécutif ménage toutefois une ouverture vers les syndicats les plus modérés (CFDT, CFTC et Unsa), conviés à Matignon "le plus tôt possible la semaine prochaine".

Un appel à manifester pour le 17 décembre. La CFDT, qui a estimé que la "ligne rouge" a été "franchie" avec l'instauration d'un âge pivot à 64 ans, a appelé à descendre dans la rue, de même que la CFTC et l'Unsa, lors de la prochaine grande mobilisation, mardi 17 décembre, à l'initiative de la CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse.