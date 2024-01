Colère des agriculteurs : “il n’y a pas d’agriculture sans écologie”, selon l’eurodéputé EELV David Cormand

Les agriculteurs demandent l’allègement des normes environnementales. Mais selon l’eurodéputé EELV David Cormand, interrogé sur le plateau du 12/13 info, l’opposition entre agriculture et écologie n’a pas lieu d’être.

La question de l’opposition entre agriculture et normes environnementales monte, alors que certains agriculteurs se sentent pointés du doigt. "L'attaque des normes écologiques qui empêcheraient notre agriculture de prospérer (…) est très ancienne", explique David Cormand, eurodéputé EELV. "Mais il n’y a pas d’agriculture sans écologie. Et surtout, on se trompe d’adversaire", affirme-t-il. "Le problème de l’agriculture, ce ne sont pas les normes environnementales, mais les normes du libre-échange négociées, défendues et signées à la main par la FNSEA", poursuit-il.

Les normes du libre-échange en question

Selon David Cormand, "en amont du modèle agricole, il y a des gens qui prospèrent sur le fait de vendre des produits phytosanitaires. En aval, il y a ceux qui captent la plus-value qui sont les géants de l’agroalimentaire et la grande distribution." Ainsi, les paysans sont "pris en sandwich entre la concurrence déloyale et les clients qui ont le pouvoir sur le prix des denrées." L’eurodéputé appelle également le gouvernement à "mettre en application la loi Egalim" censée protéger les agriculteurs.