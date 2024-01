Antisémitisme : "on est dans un déferlement de haine" déplore Gérard Unger, vice-président du Crif

Le rapport du Crif paru jeudi 24 janvier fait état d’une explosion des actes antisémites en France : 1 676 actes ont été recensés, avec une hausse de 1 000 % sur les trois derniers mois. Gérard Unger, vice-président du Crif, est l'invité du 12/13 info pour en parler.

Les chiffres du dernier rapport du Crif sur l’antisémitisme "dépassent les pires estimations auxquelles on pouvait penser. On est dans ce que Le Parisien appelle un déferlement de haine", déclare Gérard Unger, vice-président du Crif, sur le plateau du 12/13 info. "Ceux qui sont antisémites dans la population ont profité du 7 octobre et des violences, des tortures, des viols du Hamas pour s’en prendre aux Juifs de France. (…) Et encore, il s’agit des actes recensés avec dépôt de plainte au commissariat", précise-t-il. Des atteintes aux biens, mais aussi aux personnes, avec "des agressions verbales voire physiques".

Le Crif appelle à une prise de conscience collective

"Entre 20 et 25 % des Français ont des préjugés antisémites", indique Gérard Unger. Selon lui, la peur pousse beaucoup de personnes juives à "cacher leur identité" et "certains songent à quitter le pays". Avec la publication du rapport, il attend "une prise de conscience de l’ensemble de la population et du corps social pour lutter davantage contre cet antisémitisme, ce véritable déferlement de haine que certains manifestent".