Agriculture : la sécheresse met à mal la culture d'abricots

À l'aube du printemps, de nombreuses cultures d'abricots font déjà face à la sécheresse. Mercredi 20 mars, le 13 Heures est allé à la rencontre d'agriculteurs impactés.

Bois sec, absence de fleurs… Voici le constat fait, mercredi 20 mars, par l'arboriculteur Denis Basserie. À cause de la sécheresse, le producteur d'abricots va devoir arracher la moitié de ses dix hectares de production. "La sécheresse était là depuis longtemps, mais là, ça a été fulgurant", déplore-t-il. Si pour d'autres la floraison s'est bien déclenchée, les apparences sont trompeuses. "Les fleurs n'ont pas tenu, il n'y a plus rien", constate Guy Banyuls, également arboriculteur. Selon lui, l'absence d'eau ne permettra pas à ses arbres de tenir une année supplémentaire.

"C'est une catastrophe"

Le système de goutte à goutte mis en place dans les champs de Guy Banyuls n'est plus alimenté par la rivière avoisinante, Et pour cause, cette dernière est à sec, faute de pluie. "C'est une catastrophe", confie Marjorie Banyuls, arboricultrice au côté de son mari. Cette crise porte la marque du changement climatique avec la sécheresse, mais aussi des épisodes cévenols, plus intenses à l'avenir.