Emploi : les professionnels du tourisme se tournent vers les seniors

Durée de la vidéo : 2 min.

France 2

Article rédigé par France 2 - C.Pain, V.Chatelier, A.Lepinay, C.Chabaud, E.Pirosa France Télévisions

Les jobs d'été ne sont plus l'apanage des jeunes. Confrontés à une pénurie de saisonniers, de plus en plus de professionnels du tourisme se tournent vers les seniors.

Tondre des greens quatre fois par semaine, telle est la mission confiée à Jean-Pierre Monti, jardinier de 67 ans. Un travail qui lui rapporte 600 euros par mois. I y a trois ans, l’intendant d’un golf fait appel à ce jardinier côtoyé dans les années 1990. Son équipe compte désormais deux seniors : "Ce sont des employés très qualifiés, qu’on ne peut plus avoir avec les étudiants aujourd’hui", explique Jean-Marc Gohard, intendant du parcours de golf. Des employés qualifiés À 200 km de là, à Palavas-les-Flots (Hérault), un restaurant accueille 70 couverts. Le patron peut compter sur une saisonnière senior. À 66 ans, Marie Marceau était à la retraite depuis quatre ans, mais vivait en permanence à découvert avec 800 euros de pension mensuelle. "On est obligé de travailler. Sinon vous vous retrouvez à la rue", précise-t-elle. Pour son patron, bénéficier de l’expérience de l’ancienne cantinière est une aubaine, comparé aux profils de moins de 25 ans, qui s’engagent sur des durées plus courtes. Marie Marceau ne sera bientôt plus saisonnières, et devrait signer un CDI pour travailler 14 heures par semaine dans ce même restaurant.