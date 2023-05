Emploi des seniors : "On est prêt à ouvrir une négociation avec les syndicats", indique le président du Medef

Le président du Medef assure, ce mercredi, être disposé à discuter avec les syndicats de la question de l'emploi des seniors. Geoffroy Roux de Bézieux est prêt à engager cette négociation "maintenant, mais pas sous la pression".

"On est prêt à ouvrir une négociation avec les syndicats de salariés sur l'emploi des seniors, qui est un sujet multifactoriel sur lequel il faut discuter", a indiqué mardi 23 mai sur franceinfo Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef. "Il va falloir que les entreprises trouvent le moyen d'employer plus de seniors plus longtemps", a-t-il ajouté.

>> Réforme des retraites : âge de départ validé, référendum d'initiative partagée rejeté, censure de l'index senior... Ce qu'il faut retenir des décisions du Conseil constitutionnel

Les deux mesures du gouvernement, le CDI senior et l'index senior, ont été retoquées par le Conseil constitutionnel considérant qu'elles n'avaient pas leur place dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Geoffroy Roux de Bézieux est prêt à les remettre au cœur des discussions avec les syndicats, mais veut élargir la discussion : "C'est beaucoup plus large. Il y a un ensemble de dispositifs qui existent en Europe du Nord sur ce qu'on appelle, la retraite progressive, c'est-à-dire le fait de passer progressivement du statut 100 % salarié à celui de 100 % retraité", a-t-il expliqué.

"Il faut avoir une négociation plus large. On n'a pas eu le temps de la faire avant la réforme" Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef à franceinfo

"Faisons-la maintenant", propose-t-il "mais pas sous la pression", prévient-il. "Le dialogue social, ça prend du temps. On vient de signer un accord sur les accidents du travail, les maladies professionnelles : quatorze séances de négociation et on est arrivé à un accord. On ne peut pas nous mettre une espèce d'injonction, un oukase avec quelques semaines pour régler des problèmes compliqués", dit-il.

Sur les salaires, il estime que les entreprises privées ont fait un geste. Le salaire moyen par tête a augmenté de 5,8 % sur les douze derniers mois, alors que l'inflation est à 5,9 % : "On a fait le job, on peut faire mieux. Mais on a fait le job maximum avec les marges qu'on avait", a-t-il estimé.