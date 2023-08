Vins : à Majorque, un terroir et une tradition uniques

Grande terre viticole avant d'être ravagée par le phylloxéra au XIXe siècle, Majorque connaît aujourd'hui un important renouveau de sa production de vins. Parmi les 80 viticulteurs de l'île, le Français Fabrice De Suyrot a su se faire une belle renomée.

Un terroir coincé entre la Méditerranée et la montagne. Au nord de l’île de Majorque (Espagne), un domaine de 8 hectares de vignobles, avec des cépages qui avaient quasiment disparu, bichonnés par Fabrice De Suyrot. Pourtant, rien ne prédestinait ce Français à devenir une référence dans le vin de Majorque : "Dans une autre vie j'étais banquier. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer complètement de voie. J’ai commencé avec un petit vignoble à Bergerac où j'ai fait mes armes. Et depuis 15 ans maintenant, à Majorque". Et la réussite qu'il n'a pas eue à Bergerac, Fabrice De Suyrot la trouve aux Baléares.

Des touristes friands des produits locaux

Majorque avait une grande tradition viticole avant d'être dévastée par un insecte, le phylloxéra, au XIXe siècle. Dans un vieux livre de bord, les vignerons consignaient leurs techniques et leurs expérimentations. Vin rouge, blanc, rosé, les bouteilles sont vendues entre 18 et 28 euros en boutique, et servies dans plusieurs bonnes tables de l’île. Les 80 viticulteurs de Majorque ont un débouché inégalé : 16 millions de touristes sur l’île chaque année, qui aiment repartir avec leurs produits locaux.