Déconfinement : le télétravail au coeur de négociations

Alors que la France sort peu à peu de crise sanitaire avec un retour à la vie normale, de nombreux salariés continuent de télétravailler. 40% des salariés estiment que ce recours est devenu la norme. Certains salariés ont apprécié d’avoir plus d’autonomie. "On n’a pas les déplacements. C’est quelque chose qui est un vrai gain. Et cela me permet de profiter un peu plus de sa maison, de son quartier", confie un travailleur.

"Une solution tout à fait plausible"

"On a pu voir que c’est une solution tout à fait plausible même en dehors d’un contexte sanitaire et qu’on pouvait tout à fait travailler de la même façon à la maison que quand on est au bureau", indique une jeune femme. Certains en revanche ressentent une sensation d’oppression en dormant et en travaillant dans le même lieu. D’autres regrettent la perte de relations avec leurs collègues. Si peu de salariés demandent du 100% télétravail, beaucoup aspirent à télétravailler deux à trois jours par semaine.