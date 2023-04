Reportage "Nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir" : les élus de Mayotte font pression pour accélérer l'opération Wuambushu

L'air grave, Madi Madi Souf, le président de l'association des maires de Mayotte, lit à haute voix une déclaration commune : "Nos vies sont à présent régies par cette violence qui a transformé notre île paradisiaque en enfer sur terre", prononce-t-il d'une voix solennelle.

>> "Des hommes, des femmes et des familles" : à Mayotte, les gendarmes de la brigade nautique interceptent toujours plus de bateaux de migrants

Réunis jeudi 27 avril à la mairie de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, la quasi-totalité des 17 maires de l'île veulent mettre la pression sur le gouvernement pour poursuivre l'opération Wuambushu, voire de passer à la vitesse supérieure. Ils demandent au gouvernement de déclarer l'état d'urgence pour "suspendre instamment la délivrance des titres de séjour à la préfecture de Mamoudzou, suspendre tout visa d'entrée sur le territoire en provenance des Comores", poursuit-il. Ils comptent étudier la possibilité d'arrêter d'inscrire à l'école tous les enfants dont les parents sont en situation irrégulière. Une décision "justifiée", selon Maymounati Moussa Ahamadi, conseillère départementale centre gauche de Petite Terre.

"Mayotte, c'est un quartier de Toulouse. Vous avez 70 kilomètres de long et 40 kilomètres de large. On ne peut plus contenir toute la population mondiale ici."