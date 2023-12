Carburants : comment convertir son véhicule diesel au GPL ?

Après le boîtier éthanol, il existe désormais le kit GPL pour transformer de vieilles voitures diesel avec un carburant nettement moins cher à la pompe, mais aussi moins polluant.

Il est désormais possible de passer du diesel au GPL. Iphigénie Ngounou a quitté Peugeot-Citroën pour créer son entreprise avec un pari fou : ne plus participer à la construction de nouveaux véhicules, mais verdir le vieux parc existant. Parmi les changements, il y a juste un réservoir à ajouter et quelques nouveautés sous le capot. "On a créé un circuit parallèle en rajoutant un deuxième jeu d'injecteurs", explique la fondatrice et présidente de Rétrogaz. Un kit à installer qui permet d'avoir un véhicule 60% gaz et 40% diesel.

3 000 euros en moyenne

Le coût pour cette opération est de 3 000 euros en moyenne pour les véhicules légers. Au 1er janvier 2025, 18 millions de voitures diesel ne pourront plus rouler dans les zones à faibles émissions, alors pour les associations d'automobilistes, cette technologie changera la donne. "Cette solution, c'est la solution, aujourd'hui, qui va permettre de polluer moins, en devenant Crit'Air 1 sans que ça coûte beaucoup plus", estime Pierre Chasseray, délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes.