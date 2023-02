24h en France : fermeture de San Marina, pommes polonaises et vacances d’hiver au bord de mer

L.Seux et J.Fantauzzo

Le 20 Heures résume l’actualité du vendredi 17 février en images. Les magasins San Marina baissent le rideau. Des pommes venues de Pologne se vendent à 60 centimes le kilo, ce qui irrite les arboriculteurs. Et sur l’île de Ré, des vacanciers profitent de l’hiver.

Clap de fin pour San Marina. Née en 1981, l’enseigne de chaussures baisse le rideau, affaiblie par la concurrence d’Internet. Pour une vendeuse, "le web appauvrit le physique". 163 magasins sont concernés par la fermeture, et plus de 600 emplois sont menacés. Dans les magasins, une pomme sème la discorde entre producteurs et enseignes. Dans un supermarché, 2 kg de pommes polonaises se vendent pour 3 euros. "La volonté est clairement d’augmenter les marges" pour Daniel Sauvaitre, président de l’association des producteurs de pommes. Pour Carrefour, il s’agirait de l’initiative isolée d’un magasin, jugée "regrettable".

L’hiver au bord de la mer

Pendant ce temps, sur l’île de Ré, des vacanciers se détendent lors d’une virée à vélo. La quiétude de la basse saison permet de profiter de l’hiver. "On a la joie de profiter du soleil et des pistes cyclables, on imagine que l’été ça ne doit pas être les mêmes réjouissances", sourit une touriste.