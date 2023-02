Carnaval de Venise : des soirées secrètes pour célébrer l’art de vivre à la vénitienne

Voyage pour Venise, qui célèbre en ce moment son carnaval. De nombreux Français sont devenus des fidèles de ce rendez-vous, avec costumes et parades, mais aussi ces fêtes qui s’organisent dans les palais de la cité des Doges.

Pour la plupart des 500 000 visiteurs qui se pressent ici chaque année, le carnaval de Venise, c’est ça : des parades fantasques, et des séances photo partout dans la ville. "Les costumes sont magnifiques, la mer, les gondoles...", dit une Française. "On a l’impression d’être dans un monde imaginaire", ajoute une femme. Mais derrière les masques et les façades de palais, pendant le carnaval, il existe une Venise plus secrète, qui ne se dévoile qu’au coucher du soleil.

Communauté de passionnés

Ce soir, cette Française, vénitienne d’adoption, organise un dîner costumé XVIIIe siècle, avec 30 convives. Des amis, passionnés comme elle de costumes d’époque. Déjà coiffée et poudrée, elle apporte les dernières touches à la scénographie de la soirée. Ce palais, d’inspiration baroque, semble un décor idéal pour se remémorer l’art de vivre à la vénitienne. À la lueur des bougies, cette communauté de passionnés se retrouve ici chaque année, et s’offre pour moins d’une centaine d’euros, une soirée inoubliable, préparée minutieusement.