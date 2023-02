Titanic : nouvelles images de l’épave, 74 ans après son naufrage

C’est un feuilleton presque sans fin, avec la révélation de nouvelles images inédites du Titanic. Les images, filmées en 1986, viennent d’être publiées en intégralité, alors que l’épave est aujourd’hui de plus en plus fragilisée. Dans quelques mois, une nouvelle expédition est prévue.

Ce jour-là, le monde embarque dans une machine à remonter le temps, et découvre l’épave du Titanic, 74 ans après son naufrage. Nous sommes en 1986. Le défi technologique est titanesque : descendre à 3 800 mètres de profondeur, jusque dans l’épave. Près du grand escalier, on voit un chandelier pendre à son fil électrique. Là, le velux vers la salle radio, d’où sont partis les SOS. Là encore, le mât principal. Les veilleurs ont été les premiers à apercevoir l’iceberg. Sur la coque, on distingue à peine le "A" du mot "Titanic".

Rongée par les bactéries

Ce jour est historique, il a marqué Robert Ballard, qui dirigeait l’expédition. "Il y avait comme des pierres tombales partout sur le fond marin. Les chaussures d’une mère, près de chaussons de bébé. C’était une scène tellement puissante, de voir ce lieu où tous ces gens reposaient. Cela renforçait cette sensation d’être sur un site sacré, où tant de gens sont morts", déclare le chef de "Titanic exploration" en 1986. Avec 1 520 victimes, la fierté de la marine britannique restera synonyme de catastrophe. Au large de Terre-Neuve (Canada), l’épave est recouverte de stalactites, de rouille, elle est rongée par des bactéries.