Séisme en Turquie : les sauveteurs français au cœur du chaos pendant sept jours

Une équipe de France Télévisions a pu suivre le travail d’une équipe de secours français, des pompiers d’urgence internationale qui se sont retrouvés en proie à des situations humainement extrêmement complexes, à Kahramanmaras.

Ici, la terre a tremblé pendant 1 minute et 35 secondes. Philippe et son équipe sont plongés au cœur du chaos. Au bout de sept heures, une jeune fille de 11 ans est dégagée de son appartement effondré. "On avait accès quand même aux mains, on pouvait communiquer avec sa tête, mais tout le corps était coincé, donc on a réussi à la perfuser", décrit Charlotte Coopmann, infirmière. La secousse de 7,5 de magnitude a fauché cette ville d’un demi-million d’habitants. Un immeuble de huit étages est réduit à l’état de gravats. Mais trois jours après le séisme, il y a toujours de l’espoir de retrouver un proche en vie.

Coups durs

Les chiens des pompiers français détectent des signes de vie. "Là on est sûr", dit un des pompiers. Rapidement, ils comprennent qu’une seule des deux victimes est toujours vivante, le père. Son fils arrive, mais ils ne peuvent pas abattre le mur sous lequel se trouve la personne. Cet échec est un coup dur, il y en aura d’autres. Le soir même, les Français sont appelés par les sauveteurs turcs. Ils essaient de dégager une femme de 64 ans, ensevelie dans sa boutique. Les pompiers français sont restés sept jours dans cette ville, avant l’arrêt des recherches, décidés par les autorités turques. Ils ont réussi à sauver deux personnes.