Séisme en Turquie : l’hommage aux secouristes français de retour dans le Rhône

Les premiers sauveteurs français commencent à rentrer de Turquie, vendredi 17 février. Pendant une semaine, 7 sapeurs-pompiers et un chien renifleur ont prêté main forte.

À l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (Rhône), une trentaine de membres de la communauté turque attendent les secouristes pour témoigner leur gratitude. "On n'habite pas dans cette région mais tous, on est très affectés donc on est venus pour les remercier", déclare Sevim Yerlikaya, bénévole de l'association Union Internationale des Démocrates. Des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône ont porté secours aux sinistrés des séismes survenus dans la province d’Hatay, dans le sud de la Turquie.



"On se dit tout dans une étreinte"



"On a travaillé sans cesse les premières 48 heures déjà, sans dormir et sans manger pour pouvoir sauver un maximum de vie", raconte le lieutenant Mickaël Huot-Marchand, maître-chien du CASC-APPUI. Certaines scènes resteront à jamais gravées dans leur mémoire, comme l’image de deux femmes enlacées, retrouvées mortes sous les décombres. "Moi, le turc je ne le parle pas du tout et c’est pas grave. On se dit tout dans une étreinte", confie Isabelle Bardin, médecin urgentiste du CASC-APPUI. Dimanche prochain, une équipe de Villeurbanne s’envolera vers la Turquie pour prendre la relève.