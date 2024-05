États-Unis : en Californie, les ours débarquent en ville

Aux États-Unis, les ours sont de plus en plus nombreux à taper aux portes ou s’inviter dans les jardins des habitants de Los Angeles. Comment l’expliquer ?

Ils barbotent dans les piscines, grattent à la porte ou inspectent les colis. En Californie (États-Unis), les ours noirs s’invitent de plus en plus souvent en zone urbaine. À Pine Mountain Club (Californie, États-Unis), 600 incidents ont été recensés en 2023. Grâce à des caméras installées dans son jardin, Ian Sawrey voit passer des ours presque tous les jours, sans incident la plupart du temps. Comme les animaux s’aventurent parfois sur le perron de la maison, et ouvrent les portes des voitures, il a disposé des cibles électriques, validés par les autorités, autour de la maison.

Elles équipent également la petite pizzeria du village. L’équipe de sécurité de la ville, au cours de ses patrouilles de nuit, reçoit également de nombreux appels, "parfois deux à trois par nuit", précise Todd Greisen, le directeur général de Pine Mountain Club. "On veut vivre avec eux, on ne veut pas les tuer. Juste éviter qu’ils rentrent dans nos maisons", assure-t-il.

Les ours quittent la montagne

Mais les animaux quittent de plus souvent la montagne pour de grandes villes comme Los Angeles (Californie, États-Unis). Si les ours noirs s’en prennent rarement aux humains, cinq attaques ont toutefois été recensées au cours des dernières années. La sécheresse et les feux récents en Californie pourraient expliquer la hausse des signalements. Mackenzie Rich, de l’Office de la pêche et vie sauvage de Californie, avance également comme causes potentielles le développement du télétravail et de la vidéosurveillance.



Un grand recensement sera lancé durant l’été, afin de savoir si la population d’ours noirs a augmenté au cours des dernières années. Des permis de chasse supplémentaires pourraient être accordés. Chaque année, la Californie autorise les chasseurs à abattre 1 700 des 40 000 ours qui peuplent l’État.