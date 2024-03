Slovaquie : une station de ski en alerte après des attaques d’ours

En Slovaquie, l’état d’urgence a été déclaré dans les montagnes du Titras après l’attaque d’un ours, dimanche 17 mars. Cinq personnes ont été blessées, dont un enfant.

À l’abri dans leur voiture à Liptovsky Mikulás (Slovaquie), des automobilistes ont filmé leur rencontre avec un ours, en plein milieu de la route. L’animal a frôlé leur véhicule. L’état d’urgence a été déclaré dans la ville, où l’ours a attaqué plusieurs personnes. Après avoir griffé et mordu cinq personnes dont un enfant, le mammifère, qui peut se déplacer à plus de 40 km/h, est retourné dans les bois.

Des attaques très rares

Les attaques d’ours sont très rares en Europe. "Un ours, ça a une personnalité exactement comme les humains. En plus on ne sait pas ce qu’il s’est passé avant : peut-être des forestiers avec des chasseurs, peut-être que lui a été agressé avant…", avance Rémy Marion, auteur de L’Ours, l’autre de l’homme (Ed. Actes Sud). Vendredi 15 mars dans la même région, une randonneuse de 31 ans est tombée dans un ravin après avoir été poursuivie par un ours. Plusieurs patrouilles de chasseurs et de policiers ont été déployés pour localiser l’animal. Au total, plus de 1 200 ours vivent aujourd’hui dans les forêts slovaques.