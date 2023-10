Le monde en images : un ours, Pikachu, et les fêtes de la bière… L'actualité de la semaine

Durée de la vidéo : 1 min

Le JT de 20 heures du dimanche 1er octobre revient sur l'actualité de la semaine en images. Il parle notamment de Pikachu au musée, mais aussi de diplomatie par la musique.

Dans un parc du Mexique, un ours s'est invité au pique-nique d'une famille qui a décidé de ne pas bouger, bien que l'animal s'approche. "On entendait ses grognements, on entendait manger", a témoigné la femme filmée lors de cette rencontre. Une autre boule de poil a fait parler d'elle. Il s'agit de Pikachu, qui porte un chapeau gris, comme sur l'autoportrait de Van Gogh. Le musée de l'artiste, à Amsterdam, voulait attirer un public plus jeune. L'opération a été un succès.



Il va travailler… en parapente

À Washington (États-Unis), Anthony Blinken croit en la diplomatie par la musique. Il veut inciter les artistes à défendre la paix dans le monde. En Allemagne, ce sont les fêtes de la bière qui ont rassemblé. À Munich, 7 millions de litres ont été ingurgités pour 6 millions de visiteurs. Enfin, au Canada, pour éviter un long détour par la route, un homme a décidé de se déplacer en parapente depuis que la route qu'il emprunte est fermée.