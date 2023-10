Espagne : 13 morts dans l'incendie d'une discothèque

Durée de la vidéo : 1 min

Un incendie a ravagé trois discothèques à Murcie, en Espagne. Au moins 13 personnes sont mortes dans l'une d'entre elles, dimanche 1er octobre.

À Murcie (Espagne), des flammes puissantes ont dévasté une discothèque en intégralité. Les images des pompiers montrent l'ampleur du brasier, ainsi que leurs difficultés à progresser dans le bar. Le feu s'est propagé au dernier étage, en fin de soirée, vers 6 heures du matin, dimanche 1er octobre, dans des circonstances encore inconnues. Au moins 13 personnes sont mortes. L'incendie s'est déclaré dans une rue festive de Murcie, une ville située au sud-est de l'Espagne. Les victimes ont été localisées dans la discothèque Le Fonda.



Trois jours de deuil décrétés par le maire

Deux autres établissements nocturnes mitoyens ont été touchés : le Teatre et le Golden. Un employé raconte la vaste propagation des flammes. "On a remarqué de la fumée dans notre discothèque et ensuite, on a évacué. Il semble que les deux autres discothèques étaient aussi en flammes". En mémoire des victimes, le maire de Murcie a décrété trois jours de deuil. Les bars et les restaurants de la ville restent fermés dimanche soir.