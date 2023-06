Loisirs : quand les jardins privés se dévoilent au grand public

Des propriétaires passionnées d'arbres, de roses ou d'hortensias ouvrent les portes de leur jardin au public, samedi 3 et dimanche 4 juin. Visite de l'un d'entre eux, dans les Alpes-Maritimes.

À l'ombre des chênes, le jardin de l'Argelière est un petit paradis dans les collines de La Gaude (Alpes-Maritimes). Lysiane Offerhaus en prend soin depuis 40 ans. Ce week-end, elle ouvre son jardin au public. Elle taille ses rosiers et vérifie ses écriteaux en terre cuite. 1 200 plantes et arbustes. Une passion depuis l'enfance. "Je ne peux pas m'en passer. Je ne sais pas, ça fait du bien je trouve", confie-t-elle en riant. Les visiteurs découvrent un jardin naturel de 3 000 m2, avec des plantes méditerranéennes, mais pas seulement.

"Pour moi, c'est un jardin d'amour"

"Ça doit être un sacré boulot. (…) C'est un jardin sauvage qui est magnifique. On dirait que ça a poussé tout seul. Or, je ne pense pas", observe l'un d’eux. "Un rêve. Pour moi, c'est un jardin d'amour", commente une autre. Depuis plus de 20 ans, Lysiane Offerhaus partage sa passion avec les autres et ouvre son jardin au public. "Ça me fait plaisir qu'on vienne voir le jardin, et je vois que ça fait plaisir aux gens de venir voir le jardin. Donc je continue, je ne sais pas jusqu'à quand", sourit-elle.