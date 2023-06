Loisirs : les Français et leur jardin en chiffres

Retour en quelques chiffres sur une passion tricolore : le jardin. C'est le data du samedi 3 juin.

Après les confinements, une idée a germé dans la tête des Français. Et si jardiner permettait de se sentir mieux ? En France, 7 habitants sur 10 ont leur propre jardin. Il fait 500 m2 en moyenne, plus qu’en Allemagne ou au Pays-Bas. Si le jardin a la cote, c’est d’abord parce que les Français y voient un moyen de se relaxer, et une bonne façon d’exercer une activité physique.

La passion du potager

Cette passion rapporte gros aux enseignes de jardinage : 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Les Français dépensent 116 euros par an pour entretenir leur jardin. La grande tendance du moment, c’est le potager. Il permet de faire des économies mais surtout manger des produits frais et sains. Plus de 27 millions de Français cultivent des fruits et légumes, et 4,5 millions élèvent des poules. 47 millions d’œufs sont produits par des particuliers chaque semaine en France.