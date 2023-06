Santé : les jeunes de plus en plus touchés par des troubles du comportement alimentaire

Au moins un million de personnes souffrent de troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l’anorexie ou de la boulimie. Les jeunes adultes sont les premières victimes, influencés par les codes et le diktat des réseaux sociaux. Reportage au CHU de Bordeaux, en Gironde, où une unité est dédiée à ces troubles.

Des corps sans une once de graisse, ou encore des concours organisés sur TikTok avec l’objectif de montrer la plus petite taille possible. Ces contenus ludiques conduisent de plus en plus de jeunes à être obsédés par leur apparence. Le CHU de Bordeaux (Gironde) vient de créer un service spécialement dédié à ces troubles.

11 jeunes filles sont hospitalisées pour anorexie. Après quatre ans de troubles alimentaires, une patiente de 19 ans a dû être admise pour la deuxième fois. Les réseaux sociaux ont entrainé sa rechute. “Je suivais beaucoup de mannequins, des comptes sportifs, des exemples de repas (…). Je me dis que c’est de ma faute si je n’arrive pas à avoir ce corps-là”, avance-t-elle.

Hausse de 40 % des demandes dans le CHU de Bordeaux

Depuis le confinement, les demandes ont augmenté de 40 % dans l’hôpital girondin. Les conséquences sont de nombreuses carences alimentaires. Lors d’un atelier, les patientes apprennent à composer des menus équilibrés et à dédiaboliser certains aliments. “Cela me fait plaisir de manger du chocolat noir, mais je l’avais totalement laissé de côté (…). Ce n’est pas un choix, c’est une maladie”, note l'une d'elles.

Marine Gohier est une ancienne anorexique. Pour changer le regard notamment sur les corps féminins, elle les dessine dans toute leur diversité et le partage sur les réseaux sociaux. “C’est important de normaliser”, précise-t-elle.

Les troubles alimentaires touchent un million de personnes en France.