Var : une tortue marine a pondu sur une plage de Saint-Cyr-sur-Mer

Dans le Var, à Saint-Cyr-sur-Mer, une tortue s’est installée pour pondre ses oeufs dans le sable. Il s’agit d’une espèce protégée : la tortue Caouanne.

C’est une apparition inattendue. Une tortue marine, évoluant sur une plage à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), a été filmée dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet, par un baigneur. L’animal est sorti de l’eau pour venir pondre. Depuis ce matin, un périmètre de sécurité protège le nid, enfoui sous le sable. L’évènement, rare, étonne les baigneurs. "On ne sait pas pourquoi elle est venue là", confie une femme.

Une espèce protégée

La tortue Caouanne est une espèce protégée. Depuis la matinée, plusieurs associations se succèdent pour observer le phénomène hors norme. "On est venu s’assurer qu’il y avait la protection la nuit, qu’on puisse faire des rondes", confie le membre de l’une d’elles. Depuis le début du mois de juillet, les pontes se multiplient sur les plages du sud de la France. Originaires de Grèce et de Turquie, ces tortues se rapprochent de plus en plus des côtes françaises, notamment en raison du réchauffement climatique.