Chine : à la découverte du frissonnant pont de Zhangjiajie

Un pont, situé en Chine, attire les visiteurs les plus curieux et les amateurs de frissons. Sa particularité : il est totalement transparent sur une longueur de 450 mètres suspendus dans le vide.

C’est un pont à sensation. Sur une longueur de 450 mètres, il donne l’impression de marcher dans le vide à 300 mètres de hauteur. Sur ce pont transparent, se presse la technique de ne pas regarder en bas. Beaucoup s’accrochent à tout ce qu’ils peuvent. Les premiers pas sont les plus difficiles dit-on. Pour certains, c’est la panique. L’effet est garanti pour un homme qui a le vertige, mais qui a décidé de braver sa peur. "Ça me retourne le ventre", confie-t-il. Et puis, il y a ceux qui sont à l’aise. Séparés du vide par une simple vitre, ils multiplient les poses dans un décor spectaculaire. Le pont de Zhangjiajie (Chine) devient le paradis de la photo suspendue dans le vide.



Un verre solide de cinq centimètres d’épaisseur



Niveau sécurité, rien n’est laissé au hasard. Le nombre de visiteurs est limité à 800 personnes par passage. "C’est du verre solide, il fait cinq centimètres d’épaisseur. Chaque carré peut supporter le poids de 40 tonnes", précise Luo Kexen, directeur du site "Grand Canyon". Pour les amateurs de frissons, il est possible d’aller plus loin et plus haut avec un itinéraire aménagé à flanc de falaise. Il faut bien s’équiper pour cela : harnais et casque de sécurité sont obligatoires.