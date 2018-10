Chine : le pont le plus long du monde

C'est un ouvrage colossal, un record mondial, une infrastructure de 55 kilomètres : un pont autoroutier qui se transforme ensuite en tunnel sous-marin. L'inauguration a été faite en grande pompe mardi 23 octobre au matin, par le président chinois Xi Jinping. Après neuf ans de travaux et plus de 20 milliards de dépenses, ce pont maritime relie Hong Kong à Macao, et à la Chine continentale. De quoi accélérer les échanges commerciaux.

Une main mise de la Chine ?

La traversée de la rivière des Perles se fait désormais en une trentaine de minutes, contre quatre heures auparavant, en train ou en ferry. Une fierté pour les Chinois. "L'économie chinoise devient de plus en plus forte, nos infrastructures s'améliorent, on est tous très fiers", relate une habitante. À Hong Kong, certains habitants ont manifesté. Ils craignent une tentative de main mise de la Chine sur cette ancienne colonie britannique encore politiquement autonome.

Le JT

Les autres sujets du JT