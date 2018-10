Chine : le plus grand pont du monde

"Je déclare officiellement ouvert le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao", a déclaré le président chinois Xi Jinping, mardi 23 octobre au matin. Quelques mots lui ont suffi pour inaugurer le plus grand pont maritime du monde. Cet ouvrage colossal mérite tous les superlatifs. Il mesure 57 kilomètres de longueur, au-dessus de l'estuaire de la rivière des Perles, dont une partie dans un tunnel sous marin creusé à 46 mètres sous le fond de la mer et accessible par des îles artificielles.

Un coût de 13 milliards d'euros et la mort de plusieurs ouvriers

Le chantier pharaonique a duré neuf ans et coûté 13 milliards d'euros. Il a aussi été marqué par la mort de plusieurs ouvriers et entraîné des poursuites pour corruption. Le pont relie Hong Kong et Macao à la Chine continentale. Pour Pékin, il doit stimuler les échanges économiques. Mais pour les milieux démocratiques de Hong Kong qui manifestent, il s'agit surtout d'une volonté de la Chine de renforcer son emprise sur l'ancienne colonie britannique. De fait, la principale section du pont est gérée par la souveraineté chinoise. Les automobilistes hongkongais devront donc se soumettre aux lois et règlements chinois. Les premiers bus devraient l'emprunter dès mercredi 24 octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT