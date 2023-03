Pourra-t-on continuer à remplir des piscines l'été s'il n'y a plus d'eau pour arroser les cultures ? Dans le Var, certaines communes songent à refuser d'accorder de nouveaux permis de construire pour les piscines.

Au pays de Faïence dans le Var, partout se trouvent les mêmes paysages, des lotissements où presque chaque maison possède sa piscine. Dans la région en proie à la sécheresse, ne faut-il pas prendre des mesures radicales ? Les maires de neuf communes l’envisagent sérieusement. "Plus de permis de construire, (...) plus de piscine, on stoppe provisoirement de 3, 4, 5 ans", propose Nicolas Martel, maire (DVD) de Saint-Paul-en-Forêt. Pour que la décision soit valable juridiquement, il demande l’appui de l’état.



La filière économique s’inquiète

Ces nouvelles mesures seraient difficiles à mettre en place d’autant que les restrictions d’eau comme l’interdiction de remplissage des piscines ne sont pas toujours acceptées par les habitants. Construction, entretien, c’est toute une filière économique qui s’inquiète comme un patron de PME qui réalise un tiers de son chiffre d’affaires sur les piscines.