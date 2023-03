Réforme des retraites : après le 49.3, Elisabeth Borne va-t-elle pouvoir rester Première ministre ?

H. Capelli, T. Curtet, J. Assouly, X. Roman, J-M. Lequertier, D. Bonnet, E. Rassat, O. Darmostoupe, L. Calvy, C. Ricco

Après le passage en force sur le projet de loi jeudi, la cheffe du gouvernement est durablement affaiblie et pourrait même être contrainte de démissionner en cas d'adoption d'une motion de censure.

Elle voulait être la Première ministre des compromis. Sans majorité, elle a dû se résoudre une nouvelle fois à utiliser le 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites, jeudi 16 mars. Les jours d'Elisabeth Borne comme Première ministre sont-ils comptés ? Plusieurs motions de censure pour faire tomber son gouvernement vont être déposées vendredi.



Un avenir incertain

Sa démission est notamment réclamée par un petit groupe de députés indépendants et d’outre-mer qui brandissent la menace d'une motion de censure rassemblant les élus de différents bords. "Nous demandons le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du gouvernement", a déclaré Bertrand Pancher, président du groupe Liot à l'Assemblée nationale. La Première ministre se trouve donc extrêmement fragilisée et son avenir semble bien incertain.