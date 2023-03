États-Unis : le jeu des "surfeurs du métro" inquiète les autorités new-yorkaises

Aux États-Unis, les autorités new-yorkaises s'inquiètent de voir de plus en plus de jeunes se prêter à un jeu dangereux et même mortel qui consiste à se mettre en scène en vidéo, debout, sur des métros en marche.

Ces adeptes l'appellent le "subway surfing" (surfer sur le métro de New-York). Le but de ce jeu et de sauter entre les wagons et glisser ainsi entre les gratte-ciel d'une des plus grandes métropoles de la planète. Les jeunes filment leurs dangereuses acrobaties et les mettent ensuite en ligne sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, un adolescent de 15 ans a mal estimé sa course et sa tête a été fracassée par le pylône d'un pont. Il est mort sur le coup.

Des pratiques qui ont doublé en quatre ans

"Les jeunes voient le nombre de vues sur les réseaux sociaux, les likes, les j'aime et c'est quasiment chimique. Ça devient très addictif alors que c'est très dangereux mais les gens courent après cette espèce de gloire", déplore un riverain, lors d'une veillée hommage. Selon les statistiques du métro new-yorkais, ces pratiques ont doublé en quatre ans et la police tire le signal d'alarme. Éric Adams, le maire de New York, pointe quant à lui la responsabilité des réseaux sociaux à qui il demande des comptes. En réponse, Instagram et TikTok ont supprimé un grand nombre de ces vidéos sur leurs réseaux.