Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 23 mars

Dans la soirée du jeudi 16 mars, les responsables syndicaux se sont entendus sur la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui se tiendra jeudi 23 mars. En direct de la place de la Concorde, Hugo Puffeney fait le point sur les dernières tractations.

Quelques heures après le recours au 49.3 du gouvernement dans son projet de réforme des retraites, l'intersyndicale a appelé à une grande journée de mobilisation jeudi 23 mars dans toute la France. "Le choix a été fait de ne pas manifester lundi et mardi car ce sont des épreuves du bac et cela pourrait donc pénaliser les lycéens et bacheliers qui passent leurs épreuves ce jour-là", rapporte Hugo Puffeney.



Des "rassemblements locaux dans toute la France"

"L'intersyndicale appelle à poursuivre le mouvement toute cette semaine et notamment samedi avec des rassemblements locaux dans toute la France", ajoute le journaliste. La mobilisation va donc se poursuivre dans de nombreux secteurs d'ici jeudi prochain.