Crise du Crédit Suisse : une vive inquiétude gagne le secteur bancaire européen

Après l'effondrement à la Bourse du Crédit Suisse, mercredi 15 mars, nombreux sont ceux à s'inquiéter d'un risque de contagion sur les banques françaises. La Banque centrale suisse a dû intervenir et prêter 50 milliards d'euros au Crédit Suisse pour éviter sa faillite, qui en entraînerait d'autres.

Les banques françaises seront-elles les prochaines à se retrouver prises dans la tourmente ? Mercredi 15 mars, le Crédit Suisse, deuxième banque helvétique, s'est effondré en bourse. Contraintes de voler à son secours pour rassurer, les autorités du pays lui ont prêté 50 milliards d'euros en urgence, pour lui permettre de surnager. La banque était déjà connue pour ces fragilités mais cette alerte a propagé l'inquiétude à tout le secteur et à toute l'Europe.

Un impact considérable en cas de faillite

En bourse, les valeurs des banques françaises se sont effondrées ces derniers jours. "On voit ce décrochage ici, on est revenu six mois auparavant. On a effacé six mois de hausse", décrypte François Chaulet, président de Montségur Finance. La crainte de voir d'autres banques tombées à leur tour grandit. "La suspicion est grande et si on imagine qu'un acteur de la taille du Crédit Suisse faisait faillite, évidemment que l'impact serait majeur sur tout le secteur, à l'image de ce qu'on avait connue avec Lehman Brothers", ajoute François Chaulet.