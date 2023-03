Credit Suisse compte emprunter jusqu'à 50 milliards d'euros à la banque centrale, après sa dégringolade en Bourse

Le refus de son principal actionnaire d'investir plus pour soutenir la banque en difficulté depuis deux ans avait précipité une chute historique de son action, mercredi.

La banque Credit Suisse a annoncé, jeudi 16 mars, qu'elle allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) à la banque centrale helvétique pour "renforcer" le groupe, dont le titre s'est effondré en Bourse.

"Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Credit Suisse et ses clients, alors que le Credit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients", a déclaré la deuxième banque suisse dans un communiqué.

Mardi, Credit Suisse avait reconnu des "faiblesses substantielles" dans ses contrôles internes. Le refus de son principal actionnaire, la Saudi National Bank, d'investir plus pour soutenir la banque en difficulté depuis deux ans avait ensuite précipité sa dégringolade en Bourse (-24,24% à la clôture, la pire chute de son histoire), mercredi, alors que les investisseurs s'inquiètent du risque de contagion après la faillite de la banque américaine SVB. Victimes d'un effet domino, les valeurs bancaires européennes s'étaient effondrées de plus de 10% pour Deutsche Bank, Commerzbank, Société Générale, BNP Paribas, Banco Sabadell et Banca Monte dei Paschi.