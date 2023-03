Les bourses européennes chutent, plombées par les peurs autour de Credit Suisse

A la mi-journée mercredi, BNP Paribas chutait de 11,11%, Société Générale de 11,01% et Commerzbank de 10,08%, tandis que Credit Suisse plongeait de 30%.

Les Bourses européennes chutent. A la mi-journée mercredi 15 mars, Paris dévissait de 3,25%, Londres de 2,34%, Francfort de 2,61% et Milan de 3,61%. En cause : de vives inquiétudes sur les banques, notamment sur Credit Suisse. L'action de cette dernière a subi sa pire journée, ayant plongé jusqu'à 30%. Le mouvement de panique a été déclenché après que son premier actionnaire, la Saudi National Bank, a expliqué via sa son président qu'il n'allait "absolument pas" soutenir la banque en montant davantage au capital, dans une interview à Bloomberg TV (lien en anglais).

Ailleurs en Europe, BNP Paribas chutait de 12,02%, Société Générale de 11,93%, Banco Sabadell de 8,82%, ING de 8,26%, Commerzbank de 11,57%, Deutsche Bank de 8,22%, Unicredit de 7,39%. Depuis le début de la semaine, presque toutes ces banques ont perdu plus de 10% de leur valeur en Bourse, et certaines plus de 15%. Ces baisses font suite à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB). Même si les mesures des autorités américaines et les assurances des gouvernements européens sur la solidité du système bancaire ont pu stabiliser un peu les marchés mardi, "les craintes quant à la solidité du secteur" persistent et "l'ombre de l'effondrement de la SVB plane toujours", souligne Susannah Streeter, analyste de l'entreprise britannique de services financiers Hargreaves Lansdown.