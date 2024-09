Violences policières : un homme roué de coups par deux policiers dans un commissariat parisien

Des images édifiantes de violences dans un commissariat parisien ont été révélées ce jeudi 19 septembre. Un Péruvien de 42 ans a reçu de nombreux coups de la part de deux policiers.

Derrière les murs d’un commissariat en plein cœur de Paris s’est jouée une scène violente, la nuit du 24 juillet dernier. Sur des images des caméras de vidéosurveillance, un homme est arrêté et placé en garde à vue. Il remet ses effets personnels lorsqu’un policier lui fait une clé de bras avant de lui donner un violent coup sur la tête. Un peu plus tard dans la soirée, alors que l’homme est torse nu, la situation dégénère. Un second policier s’approche, lui assène de nombreuses gifles, l’homme tente de se protéger. À l’arrière, des collègues regardent la scène sans intervenir. L’homme roué de coups est d’origine péruvienne, il a 42 ans et est fortement alcoolisé. Il a été interpellé pour outrages. Sur les vidéos, il n’y a pas de son. Impossible de savoir ce qu’il se dit. Le gardé à vue a le bras enflé, fracturé, et montre son arcade sourcilière ouverte.

Deux policiers suspendus

Les deux policiers ont été suspendus de leurs fonctions. Les avocats mettent en avant le climat tendu de ce commissariat. Les deux gardiens de la paix seront jugés le 29 octobre prochain, ils encourent jusqu’à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende.